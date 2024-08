A três meses de completar 34 anos, David de Gea regressa ao ativo, após um ano sem jogar. Ao princípio da tarde desta sexta-feira, o internacional espanhol aterrou em Itália, para ser oficializado como reforço da Fiorentina.

Num acordo válido por uma época, o contrato contempla mais um ano de opção.

AO MINUTO: siga todas as novidades do mercado de transferências.

Titular na baliza do Manchester United de 2011 a 2023, De Gea chegou a Inglaterra por «exigência» de Alex Ferguson, depois de despontar no Atlético de Madrid.

Num ciclo nem sempre ideal – de recordar a transferência falhada para o Real Madrid, em 2015, por atrasos burocráticos – o guardião espanhol deixa saudades em Old Trafford.

Pelos «Red Devils», De Gea conquistou a Premier League, Taça, Supertaça (3), Taça da Liga (2) e Liga Europa (2016/17). Antes, pelo Atlético Madrid, celebrou a conquista da Liga Europa e da Supertaça Europeia, ambas em 2010.

Pela seleção, foi convocado para os Europeus de 2016 e 2020, assim como para os Mundiais de 2018 e 2014. Antes, representou a «Roja» nos Jogos Olímpicos de 2012, em Londres.

O espanhol é o quinto reforço da Fiorentina, o primeiro para a baliza. David de Gea junta-se a Pietro Terracciano (34 anos), Oliver Christensen (25 anos) e Tommaso Martinelli (18 anos).

Os «Viola» disputarão a jornada inaugural da Serie A a 17 de agosto, no reduto do Parma. Depois, competirão no play-off de acesso à Liga Conferência, ante os húngaros do Puskás Akadémia, ou os arménios do FC Ararat.