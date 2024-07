Cristian Devenish é, por fim, reforço do AVS. O defesa central, de 23 anos, estava já garantido pela turma de Vítor Campelos, mas questões burocráticas atrasaram a oficialização do colombiano.

A informação foi confirmada pelo Maisfutebol junto do AVS, que garantiu a integração de Devenish no treino desta sexta-feira e a disponibilidade para o particular de sábado, ante o Trofense.

Conhecedor do futebol nacional, o defesa completou a formação no Vizela, e por lá se estreou como sénior, na época 2019/20, emprestado pelo Atlético Nacional.

Na temporada seguinte, somou 29 partidas pelo Boavista, novamente cedido pelo emblema colombiano.

De regresso ao Atlético Nacional, Cristian Devenish acumulou 67 jogos e dois golos entre 2021 e 2023.

Na última época, o central, natural de Barranquilla, regressou a Portugal, emprestado ao Rio Ave, mas somou apenas um jogo.

Terminado o contrato com o Atlético Nacional, Devenish assinou a custo zero pelo AVS, num vínculo válido até junho de 2026.

«Chego com muita vontade de me afirmar novamente na Liga. O Yair Mena – avançado e meu colega no Atlético Nacional – falou muito bem do AVS. Reencontrei aqui amigos da época no Vizela, o Kiki Afonso e o Vasco Lopes, o que ajudará na integração», referiu o defesa, aos meios do novo clube.

AO MINUTO: siga todas as novidades do mercado de transferências.

Além do colombiano, Vítor Campelos conta com Kiki Afonso, Baptiste Roux, Rafael Rodrigues e Samuel Granada como reforços para a nova temporada.

O AVS prossegue os particulares de pré-temporada na tarde deste sábado, às 18h30, ante o Trofense.