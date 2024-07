Aos 33 anos, Mangala renovou por mais uma temporada com o Estoril. Depois de acumular 22 jogos e um golo em 2023/24, os «Canarinhos» avançaram para a renovação com o defesa central.

O francês regressou ao futebol português há um ano, num interregno de nove anos. No currículo, Mangala conta com épocas no Manchester City, Valência, Everton e Saint-Étienne. Antes, representou o FC Porto – de 2011 a 2014 – e o Standard Liège, onde completou a formação e se estreou como sénior.

Assim, Mangala junta-se a Bernardo Vital, Pedro Álvaro, Tiago Araújo, Raúl Parra, Wagner Pina e Kévin Boma – reforço proveniente do Rodez, de França – no eixo defensivo.

Importa recordar que, face à saída de Vasco Seabra, o Estoril é treinado pelo escocês Ian Cathro, de 37 anos.