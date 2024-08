O Famalicão confirmou, na tarde desta quinta-feira, a contratação de Mario González. O ponta de lança espanhol, de 28 anos, está de regresso a Portugal, onde representou o Tondela, em 2020/21, e o Sp. Braga, na época seguinte.

Pelos «Beirões» anotou 15 golos em 28 partidas. Quanto à passagem por Braga, conseguiu quatro golos em 25 jogos.

Na última época, Mario González, emprestado pelo Los Angeles FC ao Sp. Gijón – II Liga de Espanha – conseguiu dois golos em 20 partidas.

Formado no Villarreal, emblema pelo qual se estreou na La Liga, rumou aos franceses do Clermont, em 2019, e, no ano seguinte, ao Tondela.

Depois da passagem por Braga, o ponta de lança foi emprestado pelos «Arsenalistas» ao Tenerife e aos belgas do Leuven. Por isso, há um ano, rumou à MLS e a Los Angeles.

O avançado regressa a Portugal por empréstimo, mas sem opção de compra, sendo o 13.º reforço do Famalicão.

Ao conjunto liderado por Armando Evangelista chegaram, nas últimas semanas, Rodrigo Pinheiro (ex-FC Porto), Diogo Costa (ex-Académica), Gabriel Cabral, Calegari (ex-Fluminense), Sorriso (ex-Bragantino), Pablo Felipe e Afonso Rodrigues – ambos provenientes do Paços de Ferreira – Samuel Lobato (ex-Tondela), Gil Dias (ex-Estugarda), Rochinha (ex-Kasimpasa), Tom van De Looi e Ibrahima Ba.

Para fechar a pré-época, o Famalicão jogará ante o Moreirense, este sábado. Depois, para a Liga, a turma de Armando Evangelista receberá o Benfica, na tarde de 11 de agosto (18h).