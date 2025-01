Em processo de reconstrução do plantel, o Cruzeiro anunciou as chegadas dos experientes Fagner (ex-Corinthians) e Carlos Eduardo, médio que ajudou o Botafogo a conquistar o Brasileirão e a Libertadores, no ano passado, e que em Portugal representou o Estoril e o FC Porto.

Aos 35 anos, Carlos Eduardo assinou por um ano pela «raposa», depois de ter visto expirar o vínculo que o ligava ao Botafogo desde 2022. Na última época, marcou oito golos e fez quatro assistências, nos 35 jogos em que participou pela equipa que era orientada, até há bem pouco tempo, pelo português Artur Jorge.

Quanto ao lateral direito Fagner, também com 35 anos, foi emprestado, até ao final de 2025, pelo Corinthians, clube em que se formou e que representou na última década.

Depois de ter apurado o Cruzeiro para a próxima edição da Taça Sul-Americana, o técnico Fernando Diniz prossegue a remodelação do elenco do emblema de Belo Horizonte. Entre outros, foram já confirmados como reforços Dudu (ex-Palmeiras), Gabigol (ex-Flamengo) e o antigo avançado do Sporting, Bolasie (ex-Criciúma).

