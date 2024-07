O Nacional oficializou, na tarde desta quarta-feira, a contratação de Tiago Reis, ponta de lança de 24 anos. Proveniente do Al-Mesaimeer, da II Liga do Qatar, o avançado prepara a estreia no futebol europeu.

Formado entre Goiás, Cruzeiro e Vasco da Gama, Tiago Reis fez a estreia como sénior em 2019, entre Brasileirão, Taças e campeonato estadual. Ainda assim, entre empréstimos, seguiu para o Médio Oriente na última época, acumulando 19 jogos e 14 golos pelo Al-Mesaimeer.

O avançado brasileiro esteve às ordens de Tiago Margarido para o treino desta quarta-feira. O vínculo com o Nacional é válido até junho de 2027.

Num plantel em renovação, o Nacional com 12 reforços. A Tiago Reis junta-se César Augusto, Chiheb Labidi, Djibril Soumaré, Miguel Baeza, Gustavo Garcia, Nigel Thomas, Ulisses Wilson, Daniel Penha, Afonso Freitas (ex-Vit. Guimarães), Gabriel Santos e Zé Vítor.