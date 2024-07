Nikola Milenković, internacional sérvio de 26 anos, é reforço do Notthingham Forest. O vínculo é válido até junho de 2029. Ao cabo de 50 partidas pela Fiorentina e 270 minutos no Euro 2024 – jogou todos os minutos das três partidas da fase de grupos – o defesa central prepara a estreia na Premier League.

Formado no Partizan, deixou a Sérvia em 2017, para reforçar a Fiorentina, a troco de cinco milhões de euros. Ao cabo de 264 jogos, Nikola Milenković terá apenas a lamentar as duas derrotas na final da Liga Conferência, ante Olympiakos e West Ham.

We are delighted to announce the signing of Serbia international Nikola Milenković ✍️