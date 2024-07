Amadou Onana foi oficializado como reforço do Aston Villa na tarde desta segunda-feira. O médio defensivo, de 22 anos, encerra o ciclo de duas épocas no Everton.

Formado entre os belgas do Zulte Waregem e os alemães do Hoffenheim e Hamburgo, Onana fez a estreia como sénior em 2020/21. Nesse ano, acumulou 26 partidas e três golos pelo Hamburgo.

Depois, seguiu para o Lille, a troco de 12 milhões de euros. Em França, o belga disputou 42 jogos, captando a atenção de emblemas da Premier League. Ainda assim, o Everton «bateu» a concorrência, garantindo Onana a troco de 35 milhões de euros.

Agora, aos 22 anos, o médio segue para o quarto clube enquanto sénior. Para trás ficam 72 jogos, quatro golos e três assistências pelo Everton.

No Euro 2024, Onana participou nos quatro encontros da Bélgica.

Ainda que o Aston Villa não divulgue o valor da transferência, a imprensa britânica garante que o negócio rondará os 59 milhões de euros.

Aston Villa is delighted to announce the signing of Amadou Onana from Everton. ✍️