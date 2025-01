O Glasgow Rangers anunciou a contratação de Rafael Fernandes, jovem central português, de 22 anos. O jogador chega ao futebol escocês por empréstimo de seis meses do Lille.

Formado no Sporting, Rafael Fernandes foi contratado pelo Lille em janeiro do ano passado, transferido do Arouca. Contudo, acabou por ainda não se estrear em jogos oficiais pelo Lille.

💙 We are delighted to announce the signing of Rafael Fernandes on loan from @losclive, subject to international clearance.



All the info ⤵️