Ramón Díaz é o sucessor de António Oliveira no comando técnico do Corinthians. O argentino, de 64 anos, assina, assim, pelo segundo clube no Brasil, depois de orientar o Vasco da Gama entre julho de 2023 e abril de 2024.

Numa carreira cimentada ao leme do River Plate, Ramón Díaz conta com passagens por México, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito, Paraguai e pela seleção desse país.

Do currículo deste treinador importa salientar a Libertadores conquistada em 1996, pelo River Plate. Enquanto jogador, o argentino representou emblemas como Fiorentina, Nápoles ou Mónaco.

Quanto ao Corinthians, é 17.º do Brasileirão, com 12 pontos, a dois do Cuiabá, o primeiro clube acima da linha de água. Na noite desta quarta-feira, às 23h, o «Timão» visita o Vasco da Gama (13.º), liderado pelo interino Raphael Laruccia.

Em todo o caso, Ramón Díaz estará nos camarotes do São Januário.

O vínculo do treinador argentino é válido até dezembro de 2025.

Este é o terceiro treinador do Corinthians, depois de António Oliveira e Mano Menezes.

Na competição continental, o Corinthians está nos «oitavos» da Taça Sul-Americana.