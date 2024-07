Serhou Guirassy é, por fim, reforço do Borussia Dortmund. Depois de uma lesão – revelada durante os exames médicos – deixar o negócio em «stand-by», novas perícias permitiram esclarecer que o avançado, de 28 anos, não precisará de ser operado, na sequência de uma lesão contraída ao serviço da Guiné-Conacri.

«Era importante obter uma avaliação especializada, para o benefício do clube e do jogador. Tomámos a decisão certa», disse o diretor desportivo do Dortmund, Lars Ricken.

O negócio rondará os 17 milhões de euros e o vínculo é válido até junho de 2028.

Depois de uma época de sonho pelo Estugarda, com 30 golos em 30 jogos, Guirassy segue para a terceira equipa na Bundesliga.

O avançado assinou em definitivo pelo Estugarda em 2023, após um ano emprestado aos alemães, proveniente do Rennes.

Entre 2016 e 2019, Guirassy representou o Colónia, acumulando nove golos em 45 jogos. Depois, passou pelo Amiens, antes de reforçar o Rennes, a troco de 15 milhões de euros.