Tomás Tavares é reforço do LASK Linz, cedido pelo Spartak Moscovo. Aos 23 anos, o defesa direito segue para o sexto clube na carreira.

Na Rússia há um ano e meio, o português acumulou 22 jogos e uma assistência. Reforçou o Spartak Moscovo proveniente do Benfica, a troco de três milhões de euros.

Antes, Tavares foi emprestado ao Alavés, Farense e Basileia.

Como refere o emblema austríaco, o jovem internacional português é o sexto reforço do LASK, preenchendo a lacuna «da posição de lateral».

AO MINUTO: siga todas as novidades deste mercado de transferências.

Formado pelo Benfica, Tomás Tavares fez a estreia enquanto sénior na época 2018/19, pela equipa B. A primeira partida pela equipa principal aconteceu um ano mais tarde, numa temporada em que acumulou 26 jogos.

A caminho do quinto país na jovem carreira, é desconhecido se o acordo entre Spartak Moscovo e LASK Linz contempla qualquer cláusula de compra.

O defesa direito contará com a companhia do experiente central Jérôme Boateng, outrora internacional pela Alemanha, que chegou à Áustria proveniente do Salernitana.