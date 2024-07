Yaya Sithole é reforço do Gil Vicente, emprestado pelo Tondela. Como adiantou o Maisfutebol, o médio defensivo, de 25 anos, foi escolhido «a dedo» por Tozé Marreco, treinador com o qual trabalho pelos «Beirões» na última temporada.

Há sete anos em Portugal, as portas do futebol nacional abriram-se nos juniores do Sporting. Na época seguinte, dividiu o ano entre os sub-23 do Vitória de Setúbal e a B SAD, onde permaneceu até 2023.

Há um ano, o sul-africano assinou pelo Tondela, contribuindo com dois golos e duas assistências em 27 partidas. Por isso, o médio defensivo foi premiado com um bilhete de regresso à Liga.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

Yaya Stihole tem contrato com o Tondela até junho de 2025. Segue, assim, para o quinto clube em Portugal.