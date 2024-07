O presidente do Athletic Bilbao, Jon Uriarte, visou esta quinta-feira a Federação espanhola por não «proteger» Nico Williams das questões dos jornalistas quanto ao seu futuro. Na antecâmara da final do Europeu, o extremo basco continua em destaque, ora pelas exibições, ora pelas notícias que garantem um acordo com o Barcelona.

«O Nico Williams, um jogador comprometido com o Athletic, tem sido bombardeado com questões sobre o futuro, de forma excessiva e descontrolada. A Federação espanhola não sabe protegê-lo», começou por argumentar Jon Uriarte, em conferência de imprensa.

Fazendo mira ao Barcelona, o presidente do emblema basco reiterou que o «respeito entre todos» deveria ser a base das relações entre os clubes, sem pressões quanto a transferências.

«Não temos por hábito submeter os jogadores à pressão pública, a fim de os tentar contratar. Temos um projeto atrativo e vencedor. Recentemente, renovámos com Unai Simón e Vivian. O Nico assinou, há um ano, até 2027. O Athletic é um clube capaz de manter jogadores deste calibre», atirou.

Na última época, Nico Williams anotou oito golos e 16 assistências em 37 partidas. No Europeu, o avançado é titular indiscutível de Luis de la Fuente, combinando com Morata e Yamal em zonas adiantadas.

Nos últimos dias, a imprensa espanhola garantiu que Nico Williams estaria «fechado» no Barcelona, num negócio a rondar os 58 milhões de euros.

No domingo (20h), a Espanha jogará ante Inglaterra, em Berlim, na final do Europeu.