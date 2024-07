Numa fase em que procura vender – ou emprestar – os excedentes, o PSG conta com um segundo grupo de treino. De acordo com o Le Parisien, Luís Campos informou vários jogadores de que não continuarão no clube, pelo que foi formado um grupo que trabalha à parte.

Renato Sanches integra esse lote, na companhia de Juan Bernat, na última época emprestado ao Benfica. O grupo conta também com Colin Dagba, Ismaël Gharbi, Ilyes Housni, Noha Lemina, Vimoj Muntu wa Mungu e Louis Mouquet. É possível que estes jogadores integrem os trabalhos da equipa sub-23, a partir de segunda-feira.

Ao contrário do que aconteceu há um ano, o Le Parisien garante que estes jogadores não serão integrados no grupo tutelado por Luis Enrique, nem viajar com o plantel para o estágio de verão.

Além das saídas dos irmãos Mbappé – ambos a custo zero, para Real Madrid e Lille – o PSG vendeu Hugo Ekitiké ao Eintracht Frankfurt, enquanto Édouard Michut reforçou os turcos do Adana Demirspor. Em simultâneo, Manuel Ugarte estará a caminho do Manchester United, de acordo com Fabrizio Romano.