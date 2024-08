Um rombo na reputação da Liga da Arábia Saudita, protagonizado por Richarlison. O avançado brasileiro, vinculado ao Tottenham desde 2022, revelou ter recusado uma proposta «choruda», face aos objetivos traçados para a carreira.

«Houve uma proposta, mas os meus sonhos de jogar pela seleção [do Brasil] e na Premier League falaram mais alto. O valor era elevado, mas os meus sonhos são maiores. Está decidido», explicou, em entrevista à ESPN do Brasil.

De acordo com a imprensa britânica, o Al Hilal, de Jorge Jesus, e o Al Ahli seriam os principais interessados. Os campeões sauditas procuram uma alternativa para o lesionado Neymar, contando com nomes como Rúben Neves e Mitrovic.

Por sua vez, o Al Ahli, que este verão perdeu o avançado Allan Saint-Maximin (ex-Newcastle) para o Fenerbahçe de José Mourinho, também conta com jogadores que passaram pela Premier League, nomeadamente Mahrez, Firmino e o guarda-redes Mendy.

AO MINUTO: todas as novidades do mercado de transferências.

Na última época, Richarlison assinou 12 golos em 31 partidas pelo Tottenham. Antes de representar os «Spurs», o ponta de lança despontou no Watford e Everton.

Formado no Atlético Mineiro, onde realizou a primeira época como sénior, Richarlison encerrou o ciclo no futebol brasileiro com duas épocas no Fluminense, entre 2016 e 2017.

De fora da última Copa América, o avançado, de 27 anos, representou o Brasil no Mundial de 2022, com três golos em quatro jogos.