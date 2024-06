Depois de ter sido anunciada a saída oficial de Cristian Borja, lateral do Sp. Braga, há outro jogador do plantel principal dos arsenalistas que abandonou o projeto: trata-se do internacional português Rony Lopes.

O médio foi autorizado a não se apresentar no início dos trabalhos do Sp. Braga, que está marcado para esta sexta-feira.

O jogador não conta para a próxima época, apesar de ter contrato até 2026, e o clube irá encontrar uma solução para a colocação do jogador nas próximas semanas.

Rony Lopes foi internacional jovem por Portugal, tendo disputado dois Europeus Sub-19 e um Mundial Sub-20. Aos 28 anos, e após experiências em grandes campeonatos europeus, irá abraçar um novo desafio.