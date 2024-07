Depois de muito se falar sobre o interesse em Jota Silva, a grande figura do Vitória de Guimarães na última temporada, chegaram três propostas pelo avançado português, nos últimos dias. A notícia foi confirmada pelo Maisfutebol, nesta terça-feira.

O Kuban Krasnodar, emblema da principal divisão russa, o Panathinaikos, da Grécia, e o Nottingham Forest, da Premier League, são os clubes que já avançaram com ofertas por Jota Silva.

Segundo pudemos apurar, os russos estão mais perto das pretensões do Vitória de Guimarães, que vêm 12 milhões de euros como o limiar mínimo pelo jogador. O Krasnodar oferece cerca de 11 milhões de euros.

O Panathinaikos e o Nottingham Forest estão mais aquém a nível financeiro, com propostas de sete milhões de euros fixos mais bónus. Jota Silva tem uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros. Ao nível do atleta, mantém as hipóteses em aberto, apesar do seu plano inicial ser uma mudança para um campeonato de topo.

Recorde-se que, ainda durante a temporada passada, Jota era acompanhado de perto por clubes ingleses e franceses, consubstanciando-se agora o interesse, pelo menos, do Nottingham Forest, clube onde atua o treinador português Nuno Espírito Santo.

Preveem-se dias de intensas negociações entre a SAD liderada por António Miguel Cardoso e os clubes interessados em Jota Silva, sendo que o Vitória de Guimarães vê esta como uma oportunidade de garantir um encaixe com o avançado, que entrou no último ano de contrato com o clube.