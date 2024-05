João Costa, artilheiro máximo da Liga 3, acompanhará o Santa Clara no regresso à Liga. Segundo apurou o Maisfutebol, o avançado, de 24 anos, deixará o Alverca.

Este domingo, o ponta de lança bisou na vitória sobre a Académica (2-1), sendo determinante para o emblema ribatejano selar a conquista da Liga 3. A uma jornada do fim do campeonato, leva 22 golos em 31 partidas. A derradeira partida será cumprida em Lourosa.

A viver a melhor fase da época, João Costa anotou nove golos nos últimos sete encontros.

Nesta campanha do Alverca participaram também o médio Miguel Pires, de 21 anos, e o central Cesinha, de 22 anos, ambos emprestados pelo Santa Clara.

Na entrevista concedida ao Maisfutebol, na última semana, João Costa apontou à Liga, mas sem desvendar o próximo passo. Em todo o caso, foi possível apurar que o interesse no avançado disparou a partir de março, até porque está em final de contrato com o Alverca.

«Cada um cresce ao seu ritmo. Tenho muito orgulho na minha caminhada. Se cheguei ao Alverca e fiz esta época, quer dizer que o processo não correu assim tão mal», disse.

Depois de crescer no Vitória de Setúbal e no Estrela da Amadora, deu cartas no Belenenses e afirmou-se no Alverca. Por isso, arrecadou a segunda subida consecutiva à II Liga, a terceira em quatro anos.

Os pretendentes de João Costa fizeram fila, com propostas de várias paragens, como Espanha, França, Suíça e até Coreia do Sul. Em simultâneo, o aliciante financeiro proveniente da Dinamarca não convenceu o jovem avançado.

Como tal, parte para a primeira experiência longe de Lisboa, a estreia na Liga, como tanto ambicionava.

João Costa é o primeiro reforço do Santa Clara para 2024/25.