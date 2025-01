O Nantes e o Milan não foram os únicos interessados em Sérgio Conceição nas últimas semanas. Segundo uma informação do jornal belga Sud Info, entretanto confirmada pelo Maisfutebol, também a seleção belga tentou avançar para a contratação do antigo treinador do FC Porto.

Os contactos foram feitos pelo empresário belga Luciano D'Onofrio, muito ligado a Sérgio Conceição, que chegou a representar enquanto jogador e no início da carreira de treinador, e a Federação Belga oferecia um contrato de três temporadas, até final do Euro 2028, com um salário que duplicava os valores oferecidos pelo Milan.

Apesar disso, Sérgio Conceição acabou por escolher seguir a carreira no clube de Milão, por ser desportivamente mais interessante: além de lhe permitir o regresso ao campeonato italiano, no qual encaixa como uma luva, o Milan é também um gigante adormecido, que tem a ambição de ganhar tudo.

A seleção belga, refira-se, é atualmente treinada por Domenico Tedesco, mas tem desiludido nos últimos tempos. Na Liga das Nações fez apenas quatro pontos em seis jogos e vai disputar o play-off de despromoção à Liga B. Por isso, Tedesco estará de saída do comando técnico.