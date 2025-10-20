Esteve próximo o regresso aos relvados, mas a verdade é que Jackson Martínez já não vai ser reforço do Cesarense, clube do concelho de Oliveira de Azeméis que milita na principal divisão distrital de Aveiro.

Paulo Assunção, treinador do clube e amigo do antigo avançado colombiano do FC Porto era peça fundamental do negócio, como tinha noticiado o Maisfutebol, e precisava de convencer Jackson.

No entanto, a transferência não chegou a bom porto e o regresso à competição acabou por não se concretizar, como revelou o presidente Luís Pinho ao Maisfutebol.

De recordar, Jackson Martínez terminou a carreira profissional ao serviço do Portimonense, em 2020, clube pelo qual apontou 12 golos e uma assistência em 54 jogos.

Foi no FC Porto que deixou a maior marca, clube pelo qual apontou 92 golos e nove assistências em 136 jogos, entre 2012 e 2015. O colombiano contou ainda com passagens pelo At. Madrid, em Espanha, e pelo Guangzhou FC, da China.