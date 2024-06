O regresso a casa, 17 anos depois. David Ospina, de 35 anos, foi anunciado, na madrugada deste domingo, pelo Atlético Nacional, emblema onde o guarda-redes fez formação e completou três épocas como sénior.

Seguiu-se a transferência para o Nice, em 2008/09, antes das aventuras no Arsenal e pelo Nápoles. Há duas épocas no Al Nassr, e ainda que atraiçoado por lesões, o colombiano disputou 29 partidas.

O anúncio do regresso ao Atlético Nacional foi protagonizado por René Higuita, que representou o clube entre 1986 e 1991, assim como de 1992 a 1997.

Antes de o icónico guardião entrar em cena, ouve-se uma voz feminina, presumivelmente da mãe de Ospina.

«Olá, filho. Com muita emoção sei que desejas regressar a casa. Fazem 17 anos de que partiste, e não há passado um dia só em que não esperava por este momento. Conquistaste muitos êxitos no estrangeiro, o que nos faz sentir o coração pleno de orgulho», ouve-se.

David Ospina conta com duas Taças e uma Supertaça de Inglaterra no currículo, além de uma Taça de Itália. Depois de representar a Colômbia no Mundial de 2014 e 2018, o guardião prepara-se para a quinta Copa América, depois de 2015, 2016, 2019 e 2021.

Quanto ao Atlético Nacional, os títulos mais recentes remontam a 2023, quando conquistaram a Taça e a Supertaça da Colômbia.