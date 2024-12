O PSG quer fazer de Vitinha pedra fundamental do projeto conquistar a Europa do futebol e, nesse sentido, prepara-se para renovar contrato com o internacional português.

Neste momento, confirmou o Maisfutebol, o acordo está praticamente fechado, faltando apenas acertar uns detalhes do lado do jogador. Em breve, portanto, deve tornar-se oficial.

Vitinha vai assinar renovar até 2029, ele que tinha contrato até 2027, o que significa que fica ligado ao clube francês por mais cinco temporadas. O acordo prevê também um aumento salarial, obviamente.