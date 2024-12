Vítor Pereira já aterrou em solo britânico e está pronto a ser oficializado como treinador do Wolverhampton. Segundo apurou o Maisfutebol, o treinador português, de 56 anos, será anunciado durante esta quarta-feira, assumindo o comando do 19.º e penúltimo classificado da Premier League, com 9 pontos, a cinco dos lugares de permanência.

O clube inglês acordou pagar cerca de um milhão de euros ao Al Shabab. Tal como o nosso jornal escreveu, Vítor Pereira era o escolhido pela direção dos Wolves para suceder a Gary O'Neil, desejo que foi agora concretizado. O contrato entre as partes será válido por ano e meio.

No plantel dos «Lobos», Vítor Pereira vai encontrar os compatriotas José Sá, Nélson Semedo, Toti Gomes, Rodrigo Gomes, Gonçalo Guedes e Carlos Forbs.

Há quatro jogos sem vencer na Premier League, o Wolves visita o Leicester (17.º), na tarde de domingo (14h).

Desde que saiu do FC Porto, em 2013, Vítor Pereira já treinou na Arábia Saudita, Grécia, Turquia, Alemanha, China e Brasil. Segue-se a primeira experiência em Inglaterra.