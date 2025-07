William Carvalho vai continuar a carreira no México. O internacional português aceitou a proposta do Pachuca, onde também joga o ex-benfiquista Jhonder Cadiz, e vai assianr contrato por uma época.

O campeão europeu de 2016, com a camisola da Seleção Nacional, já viajou para a Cidade do México, onde chegou nesta quinta-feira à noite, para cumprir todas as formalidades e assinar contrato.

William Carvalho, recorde-se, chegou a acordo com o Betis para rescindir o contrato que tinha por mais uma época.