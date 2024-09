Após 12 anos na Europa, Lucas Ocampos regressa à América do Sul para reforçar os mexicanos do Monterrey, proveniente do Sevilha. O extremo argentino, de 30 anos, reencontrará o médio Óliver Torres e o avançado Jesús Corona, com quem partilhou balneário no emblema da Andaluzia.

Mas o fator decisivo para a escolha terá passado pelo treinador, o argentino Martín Demichelis, de 43 anos.

Numa carreira que despontou no River Plate, Ocampos rumou ao Mónaco em 2012 e migrou para Marselha em 2014. Por Itália, representou Génova e Milan, emprestado pelo Marselha.

O ciclo em França terminou em 2019, quando o avançado se transferiu para o Sevilha. Em cinco épocas e mais algumas semanas, acumulou 208 jogos e 44 golos. Pelo meio, representou o Ajax, durante meia época, em 2022.

Assim, Ocampos deixa a Europa com o currículo enriquecido pela dupla conquista da Liga Europa (2019/20 e 2022/23) e da II Liga francesa (2012/13).

Em comunicado, o Monterrey anunciou que o vínculo será válido até 2027.

O Monterrey é quinto no campeonato do México, a três pontos do Cruz Azul e a um do Toluca (3.º), de Paulinho e Renato Paiva. Importa recordar que, na madrugada de domingo, o Toluca venceu o Monterrey (1-2), com assistência do avançado português.

Uma vez que conquistou a Liga dos Campeões da Concacaf em 2021, o Monterrey participará no Mundial de Clubes do próximo verão, onde estarão também FC Porto e Benfica.