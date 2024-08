Emerson Royal reforça a lateral direita do Milan de Paulo Fonseca. O defesa brasileiro, de 25 anos, encerrou o ciclo de três épocas no Tottenham, emblema ao qual chegou em agosto de 2021, proveniente do Barcelona.

Formado no Ponte Preta, despontou no Atlético Mineiro e deu o «salto» para a Europa pela porta do Bétis, onde cumpriu três épocas.

Na última temporada, o brasileiro acumulou 24 partidas pelo Tottenham.

O vínculo com o Milan é válido até junho de 2028, sendo que o contrato contempla um ano de extensão. Será o dorsal 22 da turma de Paulo Fonseca.

O treinador português recebeu três reforços. Além deste lateral, chegaram aos «Rossoneri» o defesa Pavlovic (Salzburgo) e o avançado Morata (Atlético Madrid).

O Milan ainda fará um último teste de pré-época nesta terça-feira, ante o Monza. A estreia na Serie A está agendada para a noite de sábado (19h45), em casa, diante do Torino.