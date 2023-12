Luis Suárez é reforço do Inter Miami, da MLS, juntando-se a Messi, Jordi Alba e Busquets. Continua, assim, a aumentar o lote de antigos jogadores do Barcelona no emblema norte-americano.

Nas redes sociais, o clube detido por David Beckham escreveu: «Nada mais bonito do que jogar com os amigos».

Nos últimos meses, Suárez, de 36 anos, representou o Grémio, no Brasil. Antes, passou pelo futebol uruguaio e pelo Atlético Madrid.