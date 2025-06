Luis Asué deixa o Moreirense ao cabo de época e meia e ruma à China, onde assinou pelo Shanghai Shenhua.

O vice-líder do campeonato conta com Manafá (ex-FC Porto), João Carlos Teixeira (ex-Liverpool e FC Porto) e André Luís (ex-Moreirense e Desp. Chaves). Em simultâneo, Leonel Pontes integra a direção desde 2023.

Em 2024/25, Asué registou seis golos e três assistências em 35 jogos pelo Moreirense. Depois de iniciar a época como titular, como três golos em três jornadas, foi relegado para o banco de suplentes.

Como tal, o último golo remonta a dezembro e a última assistência foi conseguida em março.

Aos 23 anos, o internacional pela Guiné Equatorial prepara-se para a estreia na Ásia. O ponta de lança chegou à Europa em 2019, pela porta do Sp. Braga.

O Shanghai Shenhua persegue um título que apenas conquistou em 1995. Ao cabo de 14 jornadas, encontra-se empatado a 32 pontos com o Beijing Guoan.

