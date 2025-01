O Nacional apresentou, nesta segunda-feira, dois reforços para o ataque. Conforme avançado pelo Maisfutebol, a turma de Tiago Margarido recebe Fuki Yamada, extremo japonês de 23 anos.

Depois de uma época ao serviço do Tokyo Verdy, da Liga nipónica – com cinco golos em 23 jogos – o avançado prepara a primeira experiência no estrangeiro. Ainda vinculado ao Koyto Sanga, o internacional sub-23 segue para novo empréstimo, com opção de compra.

Quanto a Paulo Bóia, de 26 anos, o extremo brasileiro regressa a Portugal, depois de representar o Portimonense em 2019. Na última época jogou pelo Paysandu, na II Liga brasileira, com três golos e duas assistências em 18 partidas.

O vínculo do avançado é válido até ao final da temporada.

A título de curiosidade, também Joel Tagueu, já integrado no grupo às ordens de Margarido, representou o Paysandu na última temporada.

O Nacional está no 17.º e penúltimo lugar da Liga, a dois pontos de lugares seguros. Em todo o caso, os madeirenses guardam uma partida em atraso, em casa, com o FC Porto.