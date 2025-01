«Vais sempre encontrar o caminho de regresso a casa», escreveu, ao princípio da tarde desta quinta-feira, o Atlanta United. Pouco depois, o emblema norte-americano oficializou o regresso de Miguel Almirón, extremo paraguaio de 30 anos.

You always find your way back home... #5StripesDontStop pic.twitter.com/HF86UUi44D

Há seis anos em Inglaterra, ao serviço do Newcastle, o avançado vivia uma temporada pouco animada, sem golos em 14 partidas. Aliás, não era titular na Premier League desde o final de outubro.

Por isso, pelos «Magpies», Almirón totalizou 12 assistências e 36 golos em 223 jogos.

After six years at the club, we can confirm that Miguel Almirón has joined Atlanta United on a permanent deal.



Thank you for giving us some incredibly special memories, Miggy. Wishing you every success in the future! 🖤🤍 pic.twitter.com/wcwliOupda