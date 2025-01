Esta segunda-feira, em conferência de imprensa de antevisão à receção ao Liverpool, Nuno Espírito Santo confirmou que Hennessey, guardião de 37 anos, está de regresso ao Nottingham Forest, com um vínculo válido até ao final da temporada.

Depois de não ver o contrato renovado no verão de 2024, o guarda-redes foi uma cara habitual no centro de estágios, uma vez que aproveitou o elo com o clube para recuperar de lesão.

«Infelizmente, sofreu uma lesão grave no final da temporada passada, um momento difícil para todos. É um prazer tê-lo por perto», explicou Nuno Espírito Santo.

Formado pelo Wolverhampton, onde Hennessey se evidenciou até 2012, o guardião também acumulou créditos no Crystal Palace e Burnley. No verão de 2022, rumou ao Nottingham Forest. Em duas temporadas realizou nove jogos.

Pela seleção do País de Gales acumulou mais de 100 internacionalizações, sendo titular no Euro 2016 e realizando dois jogos no Mundial 2022.

Assim, Hennessey junta-se a Matz Sels e Carlos Miguel no lote de guarda-redes à disposição de Nuno Espírito Santo.

Na noite desta quarta-feira (20h), os terceiros classificados da Premier League recebem os líderes, o Liverpool.