O Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo oficializou a saída do guarda-redes Matt Turner, que se transfere para o Lyon, num acordo a rondar os oito milhões de euros. Todavia, o negócio foi delineado antes da saída de John Textor, pelo que a direção do emblema francês – ainda a lidar com graves problemas financeiros – viu-se obrigada a contornar os custos com Turner.

Por isso, o guardião norte-americano de 31 anos regressa à MLS e ao New England Revolution, por empréstimo. O 11.º classificado do Grupo Este acordou uma opção de compra não obrigatória e responsabilizou-se pelo pagamento integral do salário de Matt Turner.

Contratado pelo Nottingham há dois anos, proveniente do Arsenal, Turner realizou 21 jogos antes de ser emprestado ao Crystal Palace, onde disputou quatro partidas.

