Vítor Pereira recorreu às redes sociais, na noite desta quarta-feira, para se despedir dos sauditas do Al Shabab. A horas de ser anunciado como novo treinador do Wolverhampton, o treinador português, de 56 anos, prepara a estreia na Premier League.

«Cada dia aqui foi uma lição. Cada desafio, uma oportunidade de crescer. Ainda que a passagem tenha sido curta, alcançámos objetivos e marcos importantes, superámos obstáculos e criámos memórias que nunca se apagarão. (…) Levo comigo o orgulho de ter feito parte deste clube e a certeza de que dei tudo, todos os dias!»

«Esta não é apenas uma despedida, mas também uma reflexão sobre a importância de cada etapa no nosso caminho. Agora, é tempo de olhar para o futuro, sempre com a gratidão pelo que o passado me deu.»

«Desejo ao clube muito sucesso para o resto da temporada», lê-se na publicação.

No plantel dos «Lobos», Vítor Pereira vai encontrar os compatriotas José Sá, Nélson Semedo, Toti Gomes, Rodrigo Gomes, Gonçalo Guedes e Carlos Forbs.

Há quatro jogos sem vencer na Premier League, o Wolves (19.º) visita o Leicester (17.º), na tarde de domingo (14h).

Desde que saiu do FC Porto, em 2013, Vítor Pereira já treinou na Arábia Saudita, Grécia, Turquia, Alemanha, China e Brasil. Segue-se a primeira experiência em Inglaterra.