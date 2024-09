Demir Ege Tiknaz chega a Vila do Conde para reforçar o miolo, por empréstimo do Besiktas. Aos 20 anos, o médio, natural de Istambul, prepara a estreia no estrangeiro. Formado no Besiktas, acumulou, na última temporada, três jogos na Liga Conferência, 21 no campeonato e outro na Taça.

Jovem internacional pela Turquia, integra a seleção de sub-21.

Conforme divulga o comunicado do Rio Ave, Demir assistiu ao triunfo dos vilacondenses sobre o Arouca, na tarde de domingo (1-0).

AO MINUTO: siga todas as novidades do mercado de transferências.

Assim, este jovem turco será a companhia de João Novais, João Graça e de Amine Oudrhiri no centro do meio-campo de Luís Freire.