Depois de três épocas emprestado pelo Santa Clara, João Bravim terminou o vínculo com os açorianos, que alcançaram acordo para a transferência para o Ararat-Armenia, campeão arménio. O guarda-redes brasileiro, de 28 anos, esteve cedido ao Alverca entre 2023 e 2025, representando a União de Leiria na última época.

Antes, João Bravim representou o Santa Clara. Assim, o guardião conquistou a II Liga e a Liga 3, além de ajudar à promoção do Alverca à Liga em 2024/25.

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