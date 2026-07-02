Mercado de Transferências
Há 1h e 32min
OFICIAL: João Bravim deixa o Santa Clara e ruma à Arménia
Guarda-redes representou o Alverca e a União de Leiria nas últimas três épocas
Guarda-redes representou o Alverca e a União de Leiria nas últimas três épocas
Depois de três épocas emprestado pelo Santa Clara, João Bravim terminou o vínculo com os açorianos, que alcançaram acordo para a transferência para o Ararat-Armenia, campeão arménio. O guarda-redes brasileiro, de 28 anos, esteve cedido ao Alverca entre 2023 e 2025, representando a União de Leiria na última época.
Antes, João Bravim representou o Santa Clara. Assim, o guardião conquistou a II Liga e a Liga 3, além de ajudar à promoção do Alverca à Liga em 2024/25.
Acompanhe as principais novidades do mercado de transferências.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS