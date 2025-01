A oficialização parece uma questão de tempo. A poucos dias de completar 33 anos, Neymar é apontado ao Santos, de onde saiu em 2013.

Na tarde desta terça-feira, o presidente do «Peixe» recorreu às redes sociais para anunciar a transferência do agora jogador livre.

«Parece que foi ontem, o tempo passa muito rápido. Chegou o momento de construir a nossa nova história. Retorne à sua casa, estamos de braços abertos», escreveu Marcelo Teixeira.

No vídeo, a voz do presidente do Santos domina a narrativa: «Lembro quando o nosso eterno capitão Zito, me contou sobre um craque descoberto pelo querido Betinho. (…) Que prazer foi ver esse menino crescendo e se tornando o génio que conquistou a nação santista».

«Chegou o momento, Neymar. Chegou a hora de voltar para o seu povo. Para a sua casa, para o nosso clube. Seja bem-vindo», atirou.

Ao rescindir com o Al Hilal, na segunda-feira, Neymar parece encerrar o ciclo de quase 12 anos fora do Brasil, com passagens por Barcelona, PSG e pela Arábia Saudita. Antes, fez formação na Portuguesa Santista e no Santos, onde despontou a partir de 2009.

E nunca é demais recordar o currículo repleto com 28 títulos, entre os quais se destaca a Liga dos Campeões, Libertadores, Mundial de Clubes, Taça das Confederações, Recopa Sudamericana e Jogos Olímpicos.