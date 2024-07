No rescaldo ao triunfo sobre o Athletic Bilbao (3-0), em Alvalade, no Troféu Cinco Violinos, Ruben Amorim comentou, entrelinhas, o negócio do Sporting pelo avançado Fotis Ioannidis, junto do Panathinaikos.

«Há uma situação, como é do vosso conhecimento, veremos o que acontece. Nós contamos com os jogadores que temos aqui e o importante é não sair mais gente do que já saiu, sabendo que, com a realidade dos clubes portugueses, nem sempre o conseguimos fazer», referiu, em declarações à Sport tv.

Quanto às alternativas no centro do ataque, Ruben Amorim apontou a dois jovens.

«Temos três avançados [centro]. O Rodrigo Ribeiro cresce a olhos vistos. O Nel teve um azar, mas esteve bem. Temos muita juventude, que trará mais valias no campo e fora dele», anotou.

No calendário do Sporting segue-se a Supertaça, ante o FC Porto, em Aveiro, na noite do próximo sábado (20h15 de 3 de agosto).