Rúben Amorim confirmou a inclusão de Daniel Bragança na comitiva leonina que viaja até Portimão, para o encontro da 15.ª jornada da Liga. Sem Coates e St. Juste, lesionados, nem Inácio e Hjulmand, castigados, o treinador do Sporting descarta ir ao mercado a pensar nas ausências a curto prazo.

«A ida ao mercado não pode ser pensada pelos jogadores que vão estar fora um mês [além daqueles que particaparão na CAN e na Taça Asiática]. Temos um alvo que vem do passado, mas se não chegarmos a acordo, temos o nosso projeto na equipa B. O nosso plano não muda com a saída dos internacionais, mas temos um projeto para o presente e futuro, sabemos que jogador queremos. E não nos podemos esquecer de que somos um clube formador e temos de arriscar com os [jovens] jogadores que temos», explicou Ruben Amorim.

O Sporting visita na noite deste sábado, pelas 20h30, o Portimonense. Os leões lideram o campeonato.