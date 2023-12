Na antevisão à partida que encerra o calendário de 2023, Ruben Amorim voltou a ser questionado sobre os interessados em Viktor Gyökeres. Este foi, de resto, o principal tema na conferência de imprensa do técnico do Sporting antes da visita ao Portimonense.

«O Viktor tem uma cláusula. Ele gosta de estar cá, é acarinhado por toda a gente e tem um desempenho muito bom. Sabemos que é um jogador com uma grande influência, mas a cláusula deixa-me mais descansado. Os jogadores e treinadores podem querer ficar num lugar, mas pode acontecer algo que nos muda a perspetiva, envolvendo familiares e agentes, por exemplo.»

Questionado sobre as debilidades que a equipa poderá sentir face a uma eventual saída do avançado sueco, Amorim reiterou: «Iríamos sofrer sem ele, temos de ser sinceros, mas estamos salvaguardados porque temos um contrapartida gigantesca».

Em todo o caso, o treinador dos leões admite que a Liga portuguesa está «condenada» a ver jogadores como Gyökeres passarem pelo campeonato num curto espaço de meses, face à capacidade financeira inferior.

«Os clubes têm de sobreviver», sublinhou.

Numa conferência em que Morita também foi tema, Amorim admitiu que o japonês é «visto de outra forma» no mercado, face à idade. E seguiu-se o ponto final no assunto, com um sorriso à mistura: «Quanto às renovações, isso é problema do Hugo Viana, eu já tenho muito em que pensar».

O Sporting, líder da Liga, visita o Portimonense este sábado, às 20h30.