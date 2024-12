Recordado no FC Porto enquanto herói na época 2012/13, Kelvin, da 31 anos, prossegue a carreira no Brasil. Depois de contribuir para a promoção do Remo à Serie B, o extremo vai representar o Volta Redonda, que conquistou a Série C.

O vínculo é válido até ao fim do Campeonato Carioca, com via aberta para a renovação.

De recordar que Kelvin, formado no Paraná, foi contratado pelo FC Porto em 2011, sendo de imediato emprestado ao Rio Ave. Em 2012/13, os decisivos golos ante Sp. Braga e Benfica valeram um lugar no plantel até 2015. Seguiram-se empréstimos a Palmeiras, São Paulo e Vasco da Gama.

Terminado o vínculo aos dragões, o avançado passou por Fluminense, Coritiba, Avaí, Botafogo, Vila Nova, e rumou ao Japão para representar o Ryukyu, da terceira divisão.

No currículo, Kelvin conta com uma Liga portuguesa, uma Supertaça portuguesa e uma Taça do Brasil.