À margem da antevisão à meia-final da Liga das Nações, com a Alemanha, Bruno Fernandes abriu jogo sobre a proposta recebida pelo Al Hilal. Em Munique, o médio do Man United admitiu que esteve tentado em rumar à Arábia Saudita.

«Houve a possibilidade de eu assinar pelo Al Hilal. O presidente do Al Hilal ligou há cerca de um mês e perguntou se havia a minha disponibilidade. Houve um tempo de espera da minha parte. Estaria disposto, se o Man United entendesse que era hora de seguir em frente. Falei com Ruben Amorim, que durante esse período me chateou bastante para permanecer. O clube não me queria vender, garantiu que não era uma questão financeira.»

«Depois de conversar com a minha esposa e de perceber o que quero para o futuro da minha carreira, tomei a decisão. Era uma mudança fácil, teria lá o Rúben Neves e o João Cancelo, os meus filhos estão habituados a brincar com os filhos deles. Mas quero manter-me no mais alto nível e jogar as grandes competições, ainda me sinto capaz disso.»

«Quero continuar a ser feliz e ainda sou muito apaixonado por este desporto. Estou feliz com a minha decisão», disse, esta terça-feira, em conferência de imprensa.

A Seleção Nacional joga em Munique na noite desta quarta-feira, às 20 horas. Na outra meia-final, França e Espanha medem forças.

Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019.