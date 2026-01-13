Terminado o contrato com os Newell’s Old Boys, Éver Banega continua na Argentina e reforça o Defensa y Justicia, emblema que não alcançou os play-offs dos torneios de “Apertura” e “Clausura” de 2025. Formado no Boca Juniors, o antigo internacional argentino conta com épocas por Valência, Atlético de Madrid, Sevilha, Inter e Al Shabab.

Entre 2024 e 2025, o médio de 37 anos totalizou cinco golos e nove assistências em 65 jogos pelos Newell’s Old Boys, não conquistando qualquer título.

Acompanhe todas as novidades do mercado de transferências.

RELACIONADOS
Arouca: Arruabarrena de regresso, Nico Mantl equaciona saída
OFICIAL: FC Porto confirma empréstimo de Gabriel Veron ao Nacional
OFICIAL: Rio Ave anuncia rei das assistências da Liga sérvia