Há 28 min
Argentina: Banega deixa Newell’s Old Boys e reforça Defensa y Justicia
Médio de 37 anos vai representar o terceiro clube no país natal
Terminado o contrato com os Newell’s Old Boys, Éver Banega continua na Argentina e reforça o Defensa y Justicia, emblema que não alcançou os play-offs dos torneios de “Apertura” e “Clausura” de 2025. Formado no Boca Juniors, o antigo internacional argentino conta com épocas por Valência, Atlético de Madrid, Sevilha, Inter e Al Shabab.
Entre 2024 e 2025, o médio de 37 anos totalizou cinco golos e nove assistências em 65 jogos pelos Newell’s Old Boys, não conquistando qualquer título.
Todo listo ✅— Defensa y Justicia (@ClubDefensayJus) January 13, 2026
Ever Banega llega libre de Newell’s Old Boys y firma contrato por una temporada. pic.twitter.com/o68S2t3iSV
