Aos 38 anos, Keylor Navas prepara a estreia na Argentina, pela porta do Newell’s Old Boys. O emblema argentina anunciou o acordo com o guarda-redes na madrugada desta quarta-feira.

Na última temporada, o Newell’s Old Boys terminou no 25.º posto do campeonato, a 23 pontos dos campeões Vélez Sarsfield. O torneio de abertura da Liga da Argentina arranca a 23 de janeiro.

Quanto a Navas, o internacional pela Costa Rica apenas realizou seis jogos pelo PSG em 2023/24, num vínculo que durava desde 2019 e que contou com um empréstimo ao Nottingham Forest na segunda metade de 2022/23.

Antes brilhou pelo Real Madrid, entre 2014 e 2019, com a conquista de Liga dos Campeões (3), Mundial de Clubes (4), Supertaça Europeia (2), La Liga e Supertaça de Espanha.

Formado pelo Sanprissa, na Costa Rica, deu o salto para a Europa pela porta dos espanhóis do Albacete, em 2010. Depois, afirmou-se na baliza do Levante, entre 2011 e 2014.

Pela Costa Rica, Keylor Navas foi titular em Mundiais (2022, 2018 e 2014) assim como na Gold Cup (2011 e 2009).