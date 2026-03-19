Depois de despedir Tite e cair para o 20.º e último lugar do Brasileirão, o Cruzeiro tem acordo para contratar Artur Jorge. O Maisfutebol sabe que o português de 54 anos já assinou o vínculo válido até dezembro de 2027 e o Cruzeiro vai pagar 2,5 milhões de euros ao Al Rayyan (Qatar) em três parcelas.

Artur Jorge foi muito feliz no Brasil, pelo Botafogo, onde conquistou Libertadores e Brasileirão. A direção do Cruzeiro apontou ao português depois do “não” de Filipe Luís – recentemente despedido pelo Flamengo – pois este timoneiro pretende trabalhar na Europa.

Na última época, o Cruzeiro foi liderado por Leonardo Jardim até ao terceiro lugar do campeonato, além da meia-final da Taça.

A estreia de Artur Jorge pode acontecer já no domingo (19h), em casa, frente ao Santos (16.º), que nesta quinta-feira anunciou Cuca como o novo treinador. O Cruzeiro regista três pontos em sete jornadas e está a três do Santos, a primeira equipa acima da zona de despromoção.

