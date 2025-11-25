Fredy Montero, avançado de 38 anos, volta a ficar livre no mercado depois de anunciar a saída do Real Cartagena, da segunda divisão da Colômbia. O “Cafetero” ex-Sporting capitaneou este emblema e registou 30 golos em 39 jogos neste ano. No entanto, insuficiente para garantir a promoção.

«Dirijo-me aos adeptos para me despedir e, claro, agradecer a Deus e à direção. Todos sabem que sempre dei o meu melhor, em todos os momentos, dentro e fora de campo», escreveu nas redes sociais.

Formado no Deportivo Cali, onde brilhou até 2008, o ponta de lança reforçou o Sporting em 2013, jogando pelos leões até janeiro de 2016 e totalizando 37 golos e 10 assistências em 94 jogos. Depois de passar por China e Canadá, Montero regressou a Alvalade em janeiro de 2018, acumulando nove golos e quatro assistências em 37 partidas. Em suma, pelos leões conquistou Supertaça, Taça de Portugal (duas) e Taça da Liga (duas).

Seguiram-se novos capítulos no Canadá e nos Estados Unidos, até rumar à Colômbia em 2024, quando regressou ao Deportivo Cali.