De vínculo com o Felgueiras – nono na época de regresso à II Liga – até junho de 2026, Guilherme Ferreira está de malas aviadas para o Mundial de Clubes, onde vai representar o Wydad Casablanca. Segundo apurou o Maisfutebol, o defesa central, de 25 anos, vai assinar por um mês com o emblema marroquino.

O brasileiro vai integrar a comitiva nos Estados Unidos, viajado do país natal.

Formado entre Cruzeiro e América Mineiro, Guilherme Ferreira chegou a Portugal em 2021, pela porta do Juv. Pedras Salgadas. Ainda que contratado pelo Desp. Chaves no verão de 2022, seguiram-se empréstimos a Fafe e Feirense.

Esta época, de novo na II Liga, assinou 20 jogos, dois golos e duas assistências. Terminada a campanha no Mundial de Clubes, o defesa central regressa ao Felgueiras.

AO MINUTO: siga todas as novidades do mercado de transferências.

Integrado no Grupo G, o Wydad Casablanca – terceiro no campeonato doméstico – vai medir forças com Man City (18 de junho), Juventus (22) e Al Ain de Rui Patrício (26).

De recordar que a janela especial de mercado de transferências para os clubes que disputam o Mundial de Clubes termina nesta terça-feira.

«A data-limite para envio das listas finais de jogadores foi fixada em 10 de junho, garantindo que os clubes possam levar aos Estados Unidos atletas contratados nessa janela especial.»

«As associações-membro envolvidas estão localizadas nos seguintes países: África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Áustria, Brasil, Coreia do Sul, Egito, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Estados Unidos, França, Inglaterra, Itália, Japão, Marrocos, México, Nova Zelândia, Portugal e Tunísia», esclarece a FIFA.