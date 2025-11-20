Terminada a carreira de jogador em 2023, na Turquia, Zouhair Feddal apostou na vertente de treino e assumiu o rumo do San José (Sevilha), que compete na 7.ª divisão de Espanha. Este emblema é quinto classificado no respetivo grupo, integrado no segundo patamar do futebol regional da Andaluzia.

Aos 35 anos, o antigo defesa central acumulou passagens por Palermo, Parma, Levante, Betis e Sporting (2020/21 e 2021/22), tendo totalizado 60 jogos, dois golos e quatro assistências pelos leões. De notar que conquistou Liga, Supertaça e Taça da Liga (duas).