Ao fim de quase quatro temporadas sem treinar, Víctor Valdés está de regresso ao ativo, desta feita pela porta do Ávila, 4.º classificado do Grupo 1 da quarta divisão de Espanha.

O antigo guarda-redes de Barcelona e Manchester United, de 43 anos, assume o desafio de conduzir o Ávila à promoção. Por agora, ocupam lugar de play-off, com 20 pontos de diferença para o líder Pontevedra.

Nesta fase do campeonato, o Ávila vai medir forças com Salamanca (11.º), Compostela (13.º) e Pontevedra (1.º).

No novo clube, Valdés vai trabalhar com os médios Adilson Fernandes (ex-Sp. Covilhã e Oliveira do Hospital), Filipe Sá (formado no Sporting e Gil Vicente) e Pedro Luz (formado no Estoril).

O antigo guarda-redes de Espanha – que defendeu a baliza de Barcelona, Man United, Standard Liège e Middlesbrough – assinou com o Ávila até junho de 2026.

Enquanto treinador, trabalhou nos juniores do Barcelona e no Horta, da 5.ª divisão espanhola.