Aos 36 anos, Nemanja Matic é cobiçado em Itália, onde representou a Roma em 2022/23. Na noite desta sexta-feira, no rescaldo ao empate com a Lazio, Cesc Fàbregas comentou o interesse no ex-Benfica.

O treinador do Como salientou a amizade com Matic, uma vez que partilharam balneário no Chelsea, entre 2014 e 2017.

«Falei com o Matic, é meu amigo. É uma transferência complexa, mas ainda faltam três semanas [para o fecho da janela de transferências] e veremos como se desenrola o mercado», referiu, em conferência de imprensa.

Vinculado ao Lyon desde 2024 – e com contrato até 2026 – Matic acumula 18 partidas nesta época. O médio está avaliado em 2.5 milhões de euros e são conhecidas as necessidades de o Lyon vender.

De recordar que Matic despontou na Eslováquia, transferindo-se para o Chelsea em 2009. Seguiu-se um empréstimo ao Vitesse e a transferência definitiva para o Benfica, onde permaneceu até 2013.

Em janeiro de 2014, o médio regressou ao Chelsea, trocando os «Blues» pelo Manchester United em 2017. A estreia na Roma aconteceu em 2022, rumando ao Rennes em 2023.